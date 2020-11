Nieuwe directeur wil De Lijn omvormen: “Meteen actie ondernemen voor meer stiptheid”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft vrijdag Ann Schoubs officieel voorgesteld als de nieuwe directeur-generaal van De Lijn. Op 1 januari 2021 neemt zij de fakkel over van Roger Kesteloot. “Ik wil graag dat De Lijn een dynamische organisatie is die op een flexibele manier kan inspelen op de mobiliteitsbehoeften van de toekomst”, liet Schoubs verstaan.

“Zeker in het kader van MAAS, Mobility As A Service, wordt het een uitdaging voor de toekomst om de data van de verschillende partners in het openbaar vervoer samen te brengen en ervoor te zorgen dat de reiziger een vlotte verbinding kan hebben en vlot informatie krijgt over het aanbod en de reistijden”, stelt Schoubs.

Na een lange carrière bij de NMBS (1991-2017) en aansluitend als Chief Audit Executive bij de Federale Interne Audit is Schoubs klaar om haar ervaring “in alles wat te maken heeft met vervoer en de problematiek die leeft binnen een vervoersorganisatie” mee te geven aan De Lijn. Daarvoor wil Schoubs eerst honderd dagen de tijd nemen om de verbeterpunten en opportuniteiten te bekijken, maar werkpunten zijn er zeker.

Stiptheid

“Algemeen is de stiptheid voor De Lijn een probleempunt geweest in de voorbije periode. Daar moeten we met onmiddellijke ingang actie ondernemen om de reizigerservaring beter te maken en te zorgen dat er meer gebruik gemaakt wordt van De Lijn”, zegt ze.

Een dynamische organisatie betekent ook eentje die vernieuwt. En daar hoort ook een verduurzaming en vergroening bij van de vloot van De Lijn. “Er gaan veel investeringen zijn in hybride en elektrische bussen. Diesel zal stilletjes aan verdwijnen. Dat zal een impact hebben op onze CO2-emissie en het klimaat, samen met de mensen die we kunnen overtuigen om niet meer de auto te nemen”, besluit Schoubs.