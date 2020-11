Moeder gaf zoon maanden laxeermiddelen: lijdt ze aan Munchhausen by proxy?

Brussel - Het parket Halle-Vilvoorde heeft vrijdag een gevangenisstraf van 4 jaar gevorderd tegen V., een 38-jarige vrouw uit het Pajottenland die haar eigen zoon ziek maakte. Ze diende hem maandenlang laxeermiddelen toe. Volgens het openbaar ministerie lijdt de vrouw aan het münch­hau­sen-by-proxy­syn­droom en kan de gevangenisstraf dan ook met uitstel uitgesproken worden, weliswaar onder zeer strenge voorwaarden.

Bij het münch­hau­sen-by-proxy­syn­droom gaat de dader bij een kind fysieke of psychische signalen of symptomen voorwenden of een verwonding of ziekte veroorzaken of verergeren. In het geval van V.’s zoon X was er ook sprake van echte gezondheidsproblemen. Bij de jongen, geboren in 2005, werden in 2012 zowel een immuundeficiëntie als een hersentumor vastgesteld, waarna hij geopereerd werd, chemotherapie kreeg en bestraald werd.

Chronische diarree

“Vanaf 2013 begint de jongen echter ook last te krijgen van chronische diarree”, zei het parket. “Dat zorgt bij de jongen voor een grote schaamte en sociale angst, en het geeft aanleiding tot een hele reeks medische onderzoeken en interventies, en ziekenhuisopnames waarbij de jongen sondevoeding moet krijgen.”

Volgens het parket werden die stoelgangproblemen eerst in verband gebracht met een ontsteking die X mogelijk had opgelopen door de straling, of met de immuundeficiëntie die eerder was vastgesteld. De jongen werd ook jarenlang behandeld met sterke cortisonen, met ernstige bijwerkingen. Begin 2018 werd X opgenomen in het Universitair Ziekenhuis in Gent, waar in een urinestaal sporen van laxeermiddelen werden aangetroffen.

Grote hoeveelheden gekocht

Het parket startte een onderzoek, dat al snel leidde naar moeder V., aangezien zij degene was die steevast bij haar zoon bleef in het ziekenhuis en ook thuis volledig de zorg had opgenomen. Navraag bij apothekers in de woonplaats van het gezin wees uit dat ze al minstens sinds 2015 grote hoeveelheden laxeermiddelen had gekocht. Psychiatrisch onderzoek wees uit dat de vrouw lijdt aan het münch­hau­sen-by-proxy­syn­droom. Volgens het parket hoort de vrouw dan ook niet thuis in de gevangenis.