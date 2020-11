Deze nieuwe bedrijven mogen zich hofleverancier noemen

?? In aanloop naar Koningsdag worden 3 nieuwe gebrevetteerde hofleveranciers en 8 nieuwe titularissen van bestaande gebrevetteerde hofleveranciers bekendgemaakt. De volledige lijst is beschikbaar via onderstaande link:https://t.co/UWEjZXTQHF#BelgianRoyalPalace pic.twitter.com/qVwa7cvb6i