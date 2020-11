Ikea verkoopt dit jaar geen kerstbomen

Een echte kerstboom voor 4,99 euro, dat vond je alleen bij Ikea. Maar dit jaar zal je hem elders moeten halen. “We hebben beslist om dit jaar geen kerstboomverkoop te houden”, zegt woordvoerster Jelena Janssens.

Het was bij veel mensen een traditie. Eindejaarscadeautjes halen bij Ikea en ondertussen een kerstboom meenemen. Een echte Nordmann zonder wortel voor maar 19,99 euro voor wie een Ikea Family-kaart heeft. Bovendien kreeg je er een waardebon van 15 euro bij die je bij je volgend bezoek (tussen 1 en 28 februari) kon spenderen in de winkel. In feite kostte je kerstboom je dus maar 4,99 euro.

Maar door de coronacrisis zijn de Ikea-winkels op dit ogenblik nog altijd gesloten en dat blijft zeker nog zo tot half december.

“Er is dan ook beslist om dit jaar geen kerstboomverkoop te organiseren bij IKEA België. Omdat de zoektocht naar de perfecte kerstboom een gebeurtenis op zich is. En die kunnen we nu door de sluiting van de fysieke winkels en de overig geldende veiligheidsmaatregelen helaas niet aanbieden”, zegt Jelena Janssens.

Kerstbomen uit kunststof of bamboe kunnen besteld en afgehaald worden.

Vorig jaar verkocht Ikea in ons land tussen 22 november en 22 december maar liefst 54.228 kerstbomen.

bekijk ook

Lange wachtrijen voor Ikea, Action, Primark en andere winkels die na het weekend moeten sluiten

Ikea brengt eigen Kama Sutra uit, “voor nog meer genot in je slaapkamer”

Ikea-winkels gebruikten drive-insysteem om te heropenen