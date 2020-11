Foto van moordenaar van Samuel Paty in telefoon van aanvaller van Nice

Een foto van de islamist die leraar Samuel Paty om het leven bracht, is op de telefoon gevonden van de dader van de aanval waarbij op 29 oktober in de basiliek van Nice drie doden vielen. Dat heeft het nationale antiterreurparket van Frankrijk vrijdag gemeld. Op de telefoon stond ook een audiobericht dat Frankrijk een “land van ongelovigen” noemt.

Bij de uitlezing van de telefoon van Brahim Aouissaoui werden ook foto’s met betrekking tot IS (Islamitische Staat) gevonden, voegde het parket eraan toe, dat een onderzoek opende wegens “moord en poging tot moord in verband met een terroristische onderneming”. Aouissaoui werd door verscheidene politiekogels getroffen en verkeert nog in kritieke toestand.