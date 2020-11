Amerikanen stellen Tiktok-verbod uit

De populaire app Tiktok wordt nog niet meteen verboden in de Verenigde Staten. Normaal zou een verbod op donderdag ingaan, maar het Amerikaanse ministerie van Handel liet weten het verbod nog niet te handhaven in afwachting van ‘nieuwe juridische ontwikkelingen’.

ByteDance, de eigenaar van de filmpjesapp, heeft van het federale hof van beroep tot 14 december de tijd gekregen om bepaalde documenten in te dienen in zijn bezwaarprocedure.

Het Chinese concern verzet zich tegen het bevel van president Donald Trump om alle Amerikaanse activiteiten over te dragen aan een Amerikaans bedrijf. President Donald Trump beschuldigt het bedrijf ervan gegevens van Amerikaanse gebruikers door te spelen aan de Chinese overheid. ByteDance ontkent dat en een Amerikaanse rechter oordeelde dat de regering deze bedreiging als hypothetisch omschrijft.

De Amerikaanse bedrijven Walmart Inc. en Oracle Corp zijn in gesprek met ByteDance om de Amerikaanse activiteiten onder te brengen in een nieuw bedrijf met de naam Tiktok Global. Op dinsdag zei ByteDance al dat het een uitstel van 30 dagen had aangevraagd zodat het de voorwaarden zou kunnen afronden. Trump zei in september dat de deal zijn ‘zegen’ had.