Nederland voert vliegtaks in van 7,45 euro per ticket

Passagiers die vanop een Nederlandse luchthaven met het vliegtuig vertrekken, zullen vanaf 1 januari op hun ticket een belasting betalen van naar verwachting 7,45 euro. De Nederlandse regering heeft beslist de vliegtaks toch in te voeren na de jaarwisseling, zo kondigde ze vrijdag aan. Het was even onzeker of dit wel zou doorgaan, wegens de coronacrisis en de gevolgen voor de luchtvaartsector.

De vliegbelasting kadert in de plannen om de belastingen te vergroenen. “Internationaal vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein nu niet belast, maar levert tegelijkertijd wel een bijdrage aan de (wereldwijde) uitstoot”, aldus de Nederlandse regering.

Eerder was er sprake van een taks van 7 euro per vliegticket. Maar een geplande taks op vrachtvluchten komt er niet, omdat cargomaatschappijen volgens onderzoek daardoor zouden uitwijken naar het buitenland, met grote gevolgen voor bijvoorbeeld de luchthaven Schiphol. Om toch tot een opbrengst van 200 miljoen euro te komen, wordt de taks voor passagiers verhoogd.

Het tarief - momenteel geschat op 7,45 euro per ticket - wordt in december definitief vastgelegd op basis van de inflatie. Voor transferpassagiers zal de belasting niet gelden.

De Nederlandse regering blijft pleiten voor een Europese aanpak. De eerste plannen daarvoor worden pas begin volgend jaar verwacht. In veel Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk, bestaat er al een vorm van vliegbelasting, maar in België bijvoorbeeld nog niet.