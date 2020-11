Geïmmigreerde verpleegster uit Australië moest wachten tot haar diploma hier erkend werd: “Eindelijk mag ik helpen in het ziekenhuis, na half jaar aandringen”

Sint-Niklaas -

Eind januari stuurde Tina Spyropoulos ons een e-mail. Of het normaal was dat je hier zo lang moest wachten op diploma-erkenning, terwijl er zoveel nood was aan verplegend personeel? Niet veel later barstte de coronacrisis los en werd de nood nóg hoger. Ondertussen werkt Tina voltijds op de Intensieve Dienst in Sint-Niklaas. “Met de Belgische bezetting op intensieve was het best een uitdaging, maar ik zou niets anders willen doen dan dit werk.”