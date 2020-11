Nu de verkiezingskoorts is gaan liggen, dreigt in de VS de coronakater: “Dit is een humanitaire ramp in wording”

Nu het Amerikaanse verkiezingsnieuws is gaan liggen, slaat de coronapandemie in de VS opnieuw wild om zich heen. Want terwijl Trump cynisch en krampachtig weigert toe te geven dat hij de race verloren heeft, is het virus bezig aan een angstaanjagende versnelling. Sinds de stembusgang sneuvelden al twee dagrecords qua besmettingen. Nu het kouder wordt en de feestdagen eraan zitten te komen, houden experten hun hart vast.