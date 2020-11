Na fatale mishandeling in Nederland roept ook onze politie op: “Ga niet zelf op pedojacht”

Na een fatale mishandeling van een vermeende pedofiel dreigt het fenomeen “pedojagen” in Nederland helemaal te ontsporen. Ook in ons land zijn er pedojagers actief en de federale politie heeft schrik dat er mogelijk nog meer copycats zullen opduiken. Vandaar de niet mis te verstane boodschap: “Doe het alstublieft niet. We keuren pedojagen ten zeerste af. Op jacht gaan is één iets, maar een dossier voor de rechtbank krijgen is politiewerk.”