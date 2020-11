Obama brengt eerste deel van autobiografie uit: “De angst voor zwarte man in het Witte Huis bezorgde Trump de zege”

Trump won de verkiezingen in 2016 omdat er een zwarte man in het Witte Huis zat. Dat schrijft Barack Obama in ‘A promised land’, het eerste deel van zijn autobiografie. Officieel verschijnt die dinsdag maar in de Amerikaanse media zijn al meerdere fragmenten gepubliceerd. Waaronder over de avond dat een Navy Seal afrekende met Osama bin Laden, Amerika’s vijand nummer één. Het was de dag dat Obama er zelf één kreeg: Donald Trump.