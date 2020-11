Van versoepelen is nog geen sprake, maar Overlegcomité deed wel kleine aanpassingen: “Extreme voorzichtigheid blijft geboden”

Straks met zijn allen gezellig rond de kerstboom of de feesttafel? “Absoluut prematuur”, noemt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) dat. Hij wil dat we stoppen met speculeren over die toekomst. Het Overlegcomité volgde hem daar vrijdagmiddag in: van versoepelingen is absoluut nog geen sprake.