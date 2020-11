Ontroerend: waarom Marta met alzheimer zich weer helemaal een jonge ballerina voelde toen ze ‘Het Zwanenmeer’ hoorde

Grote kans dat je deze week ook zag hoe een hoogbejaarde vrouw met alzheimer – en voormalig ballerina – in haar rolstoel opfleurde toen ze de tonen van het Zwanenmeer hoorde, want met haar filmpje ontroerde de Spaanse Marta C. Gonzaléz namelijk de hele wereld. Kenners duiden waarom muziek zo heilzaam kan zijn voor mensen met geheugenverlies. “Je moet geen dementie hebben om te weten hoe fijn het is aan gelukkige herinneringen terug te denken.”