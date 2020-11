Supporters Antwerp zetten duidelijke boodschap op spandoeken: “Didier Lamkel Zé buiten!”

“Va te faire foutre, Didier” en “Niemand boven onze club, LZ buiten!”. Met deze niet mis te verstane boodschappen op spandoeken aan het adres van Didier Lamkel Zé maken enkele supporters van Antwerp FC duidelijk dat ze het volledig gehad hebben met het Kameroense woelwater.

Het ene spandoek hangt aan de hoofdingang van het Bosuilstadion, het andere aan de rotonde recht tegenover het appartement van Lamkel Zé, op tweehonderd meter van het stadion. De vleugelspeler, die nu al een tijdje met de B-kern meetraint, zal niet lachen wanneer hij uit zijn raam kijkt.

De Kameroener heeft zich nog maar eens de woede van supporters op de hals gehaald nadat hij eerder deze week uithaalde naar trainer Ivan Leko in een interview met La Dernière Heure. In de Franstalige krant liet hij ook verstaan te willen vertrekken bij The Great Old. Op dat vlak komen de rood-witte supporters en Lamkel Zé dan toch overeen.

Of Lamkel Zé de ernst van de situatie nu zal begrijpen, is nog maar de vraag. Een kleine maand geleden, toen hij al niet meer kwam opdagen op training, zat hij nog in de tribune tijdens een wedstrijd van aartsrivaal Beerschot. Op de daaropvolgende reacties antwoordde hij doodleuk: “Is dat verboden dan?”

Foto: RR

(