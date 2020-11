Donald Trump wil nog snel vergunningen voor olieboring natuurgebied Alaska

De Amerikaanse president Donald Trump wil snel vergunningen afgeven voor olieboringen in een afgelegen natuurgebied in de staat Alaska, voordat Joe Biden wordt ingezworen als nieuwe president van de Verenigde Staten. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Biden heeft namelijk gezegd geen boringen in dat gebied toe te zullen staan.

Het gaat om het natuurgebied Arctic National Wildlife Refuge in het noordoosten van Alaska. Trump zou nu versneld een vergunningstraject willen inzetten voor oliebedrijven. Milieugroeperingen zijn fel gekant tegen de boringen omdat de lokale natuur en het dierenleven zoals ijsberen in gevaar zouden komen door bijvoorbeeld olievervuiling. Biden heeft gezegd dat boringen in het natuurgebied een “grote ramp” zouden zijn.

Volgens schattingen van de Amerikaanse overheid zijn in het natuurgebied winbare olievoorraden te vinden tussen de 4,3 miljard tot 11,8 miljard vaten (van 159 liter). Het blijft overigens de vraag of oliebedrijven wel zin hebben om in dat gebied aan de slag te gaan, omdat er nauwelijks infrastructuur is en de olieprijzen laag liggen, wat winning onrendabel kan maken. Ook kan worden gerekend op flinke publieke weerstand tegen de boringen.