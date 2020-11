Katrien Meire is niet langer operationeel directeur van Club Brugge. Dat meldt De Tijd en werd aan onze redactie bevestigd.

De 36-jarige Limburgse juriste was pas sinds juni 2019 bij Club Brugge als COO aan de slag. Meire had de operationele leiding en runde alles wat met het management op matchdagen, het stadion, de leveranciers, de horeca en het nieuwe trainingscentrum in Westkapelle te maken heeft. Over de reden van het einde van de samenwerking willen noch Club Brugge, noch Meire iets kwijt.