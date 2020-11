Luchthavens wisselen personeel uit: “Beter dan nieuwe mensen op te leiden”

Op Brussels South Charleroi Airport zijn er nauwelijks nog passagiers. Op die van Luik is het daarentegen pokkedruk omdat daar vooral op cargo wordt gefocust. Beide luchthavens gaan nu nauwer samenwerken. Personeel van Charleroi dat technisch werkloos is, kan in Luik aan de slag. Eerder gingen daar ook al tijdelijk werklozen van Brussels Airport aan de slag.

Solidariteit op de Belgische luchthavens. Die van Charleroi is vooral gericht op reizigersverkeer, wat in de coronacrisis geleid heeft tot veel economische werkloosheid onder het personeel. Die van Luik daarentegen is veeleer gefocust op cargo en draait op volle toeren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) koos Luik als hub voor de distributie van medisch materiaal. Daarnaast profiteert Luik ook van de grote populariteit van e-commerce in deze coronatijden.

“De eerste acht maanden van dit jaar is het vrachtverkeer op Liège Airport met 16 procent gestegen. Voor de periode van mei tot oktober gaat het om een stijging met 20 procent”, zegt Waals minister bevoegd voor luchthavens, Jean-Luc Crucke.

En dus moet er dringend extra personeel worden aangenomen, vooral om vliegtuigen te laden en te lossen.

“In plaats van nieuwe mensen op te leiden, kunnen we beter ervaren mensen inzetten. Personeel van de luchthaven van Charleroi dat momenteel in economische werkloosheid zit, kan op korte termijn aan de slag op de luchthaven van Luik”, zegt de CEO van de Luikse luchthaven Luc Partoune.

Eerder werden ook al werknemers van Brusselse Airport die tijdelijk werkloos zijn naar Luik overgeplaatst. Brussels Airport ontving in oktober slechts 13 procent van passagiersaantal van vorig jaar. De verliezen stapelen zich dan ook op. (tg)