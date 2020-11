Gijzeling bij ontwikkelaar van computerspelletjes Ubisoft

In het Canadese Montreal is een gijzeling aan de gang. Een of meer gijzelnemers houden tientallen personeelsleden van Ubisoft onder schot en eisen losgeld. De politie is massaal aanwezig.

Tientallen personeelsleden van Ubisoft, een Frans bedrijf dat actief is in bijna twintig landen, worden sinds vrijdagmiddag gegijzeld in het kantoor aan de Boulevard Saint-Laurent in het Canadese Montreal.

Hoeveel daders er precies zijn, is nog niet duidelijk. Ze eisen losgeld en dreigen anders gijzelaars om te brengen.

#BREAKING: Police in Canada say there is an ongoing police operation in Montreal's Mile End neighbourhood.



pic.twitter.com/6pETVEgWK0 — I.E.N. (@BreakingIEN) November 13, 2020

Speciale eenheden van de Canadese politie zijn ter plaatse en hebben de buurt afgesloten.

Er wordt momenteel onderhandeld met de dader of daders.

Totally mental, Ubisoft staff in Montreal sealing themselves on the roof while a hostage situation potentially unfolds inside pic.twitter.com/qVDjGR8JkC — coreRoss (@thecoreross) November 13, 2020

Tientallen werknemers van het bedrijf zijn naar het dak gevlucht en hebben de deur gebarricadeerd zodat de dader of daders niet tot bij hen geraken.