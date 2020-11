50 keer Roberto Martinez: de cijfers achter de jubileumwedstrijd van de bondscoach

Alsof het lot ermee gemoeid is. In september 2016 debuteerde Roberto Martinez als coach van de Rode Duivels tegen zijn geboorteland Spanje. Vier jaar later viert hij zijn 50ste wedstrijd tegen het land waar hij zich als trainer op de kaart zette. Wij overlopen zijn 49 vorige wedstrijden in cijfers.

Van zijn 49 wedstrijden als bondscoach won Roberto Martinez er liefst 38. Zeven matchen eindigden op een gelijkspel en amper vier keer werd er verloren.

De Rode Duivels maakten al 147 doelpunten sinds de komst van Martinez. Goed voor een gemiddelde van drie doelpunten per wedstrijd. Ze kregen er slechts 39 binnen.

Toby Alderweireld is de speler die de meeste wedstrijden speelde onder Martinez: 41 om precies te zijn. Opvallend: hij deed dat telkens als basisspeler en werd ook geen enkele keer gewisseld. Ook Dries Mertens kwam al in 41 wedstrijden in actie. Hij deed dat wel negen keer als invaller en werd ook al 23 keer gewisseld. Hij is daarmee de speler die het vaakst naar de kant werd gehaald door Martinez.

De speler die het vaakst (dertien keer) mocht invallen van de bondscoach is Michy Batshuayi. Hij scoorde in totaal al achttien keer onder Martinez, vijf keer deed hij dat als invaller.

De topschutter onder het bewind van Martinez is Romelu Lukaku. De spits van Inter kwam in 36 wedstrijden in actie en deed daarin 38 keer de netten trillen. In de 51 interlands voor de komst van Martinez scoorde hij slechts zeventien keer.

Er zondag niet bij tijdens de jubileumwedstrijd van Martinez: Eden Hazard. Nochtans heeft de man die de kapiteinsband kreeg van de Spanjaard ook een stevige bijdrage in diens succes. Hazard gaf het hoogste aantal assists (negentien) sinds het debuut van Martinez tegen Spanje.

Martinez liet in totaal al 22 spelers debuteren. Youri Tielemans was de allereerste, Charles De Ketelaere voorlopig de laatste.

De Rode Duivels staan al 787 dagen – sinds 20 september 2018 – eerste op de FIFA-ranking. Alleen Brazilië (4.699), Spanje (1.959) en Duitsland (1.148) deden ooit beter.