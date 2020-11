Mourinho krijgt voorwaardelijke schorsing van UEFA “omdat match tegen Antwerp te laat begon”

José Mourinho heeft een voorwaardelijke straf van één speeldag schorsing gekregen van de UEFA omdat hij “verantwoordelijk wordt geacht voor de te late aftrap in Antwerp - Tottenham”. De Engelse topclub moet ook een boete van 25.000 euro betalen.

Tottenham verloor op 29 oktober met 1-0 op bezoek bij Antwerp in zijn tweede groepsmatch van de Europa League. De aftrap was later dan het afgesproken uur en volgens Europese voetbalbond UEFA is Tottenham-trainer José Mourinho de schuldige. Antwerp komt er vanaf met een waarschuwing, Mourinho krijgt een voorwaardelijke schorsing van één speeldag en een boete van 25.000 euro voor zijn club Tottenham. De Engelse club moet ook nog 3.000 euro extra boete betalen omdat de merklogo’s op de wedstrijdoutfits te groot waren.