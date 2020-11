Dienne en Nelle verwerken verkeersongeval van hun broer op eerste album: “We wilden het trauma van ons afschrijven”

Zussen, vriendinnen, partners in crime. Na jaren timmeren aan de weg hebben Dienne (28) en Nelle (30) Bogaerts – samen het muzikale duo Lili Grace – hun eerste album klaar. Een droomvlucht waarin ze terugblikken op de zwaarste periode van hun leven: het verkeersongeval van hun broer. Als kind zagen Dienne en Nelle hem negen maanden in coma liggen, vandaag zit hij in een rolstoel. Hoe ze dat trauma als kleine meisjes beleefden, schrijven de zussen van zich af op hun debuut. “De fantasiewereld van kinderen is een sterk verdovingsmiddel. Pas later slaat het besef toe.”