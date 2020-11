Onklopbaar in eigen huis: de statistieken van de Rode Duivels in eigen land zijn indrukwekkend

Als de Rode Duivels zondag thuis winnen van Engeland en Denemarken er niet in slaagt om in eigen huis IJsland te verslaan, zijn ze al zeker van de finale van de Nations League. De sterren staan gunstig voor de Belgen, want hun thuisreputatie is ijzersterk.

België verloor slechts 1 van zijn laatste 37 thuismatchen (28x winst, 8x gelijk, 1x verlies). Dat was in de eerste wedstrijd onder Roberto Martinez op 1 september 2016: 0-2 tegen Spanje.

België is ondertussen al 23 thuiswedstrijden op een rij ongeslagen (18x winst, 5x gelijk, 0x verlies). Nooit eerder zetten de Rode Duivels zo’n straffe thuisreeks neer. In die 23 thuismatchen scoorden de Duivels 80 keer en kregen ze slechts 14 goals tegen.

België is zelfs al 27 thuiswedstrijden op een rij ongeslagen als je enkel naar de interlands met inzet (dus zonder vriendschappelijke matchen) kijkt. De laatste keer dat de Rode Duivels een thuisinterland met inzet verloren was op 3 september 2010 tegen Duitsland. De voorbije tien thuisinterlands met inzet werden allemaal gewonnen, met een indrukwekkend doelpuntensaldo van 46-4.

Met 3 zeges in 3 thuismatchen is België het enige land dat voorlopig al zijn thuiswedstrijden kon winnen in de Nations League.

België en Engeland speelden 34 keer tegen elkaar. Daarvan won België slechts 5 keer, verloor het 23 keer en speelde het 6 keer gelijk. De laatste thuismatch van België tegen Engeland was in 1970. Toen verloren de Rode Duivels met 1-3. De Engelse doelpunten kwamen van Alan Ball (2) en Geoff Hurst, Jean Dockx scoorde voor de Belgen.