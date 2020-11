Lukaku traint apart, De Bruyne pikt aan bij de groep

Rode Duivel Romelu Lukaku trainde vrijdag apart in aanloop naar de Nations League-wedstrijd van zondag tegen Engeland. De spits van Inter Milaan viel vorig weekend achttien minuten in in de competitiewedstrijd op Atalanta (1-1). Maar Lukaku is net hersteld van een adductorenletsel en zijn coach Antonio Conte hoopt dat hij het voorlopig nog rustig aan doet. De kans bestaat dat Lukaku ook vandaag (een deel van) de training individueel afwerkt. Toch hoeft dat niet te betekenen dat hij zondag niet kan starten in Leuven. In aanloop naar de interland tegn IJsland trainde hij geen enkele keer met de groep, maar stond hij toch aan de aftrap in Reykjavik.

Terwijl Lukaku rondjes liep op een aanpalend veld, verwelkomde bondscoach Roberto Martinez Kevin De Bruyne in de groep. De middenvelder van Manchester City speelde in de 2-1-nederlaag op Wembley voor de Rode Duivels en liet de interland in IJsland aan zich voorbijgaan. Nadat hij donderdag nog individueel had getraind, sloot hij vrijdag aan bij de ploeg.

Wie nog niet op het trainingsveld stond waren - naast Lukaku - Jérémy Doku en Dedryck Boyata. Zij kampen nog met kwaaltjes. Ook Leander Dendoncker is nog niet hersteld na zijn gedwongen wissel van woensdag tegen Zwitserland.

Omdat Thomas Vermaelen nog steeds in Japan zit, kiest Roberto Martinez allicht voor Jason Denayer centraal in de driemansdefensie. Thorgan Hazard staat vermoedelijk op links bij gebrek aan alternatieven. Yannick Carrasco is geblesseerd. Omdat ook Eden Hazard ontbreekt speelt Kevin De Bruyne als een van de twee tienen. Youri Tielemans mag na zijn invalbeurt tegen Zwitserland op een basisplaats rekenen.