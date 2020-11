Tessa Wullaert: “Of vrouwelijke voetballers ook vreemdgaan? Nee, wij hebben niet zo veel geld als de mannen”

Laten vrouwen scheten in de kleedkamer? Mogen mannelijke coaches zomaar de kleedkamer binnenstappen? En waarom is de douche ‘the place to be’? Tessa Wullaert (27), de vaandeldraagster van het Belgische vrouwenvoetbal, praat zoals ze voetbalt: vrank en vrij. ”Het zou badass zijn mocht er ooit eens een vrouw hoofdcoach worden in de Jupiler Pro League.”