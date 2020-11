Kevin Mirallas voetbalt nu in Turkije na een mislukt “crazy jaar” op de Bosuil

Terwijl de Rode Duivels Engeland bekampen, zit Kevin Mirallas (33) in Turkije. Na een mislukt avontuur bij Antwerp verhuisde de zestigvoudige international naar Gaziantep BB, nabij de Syrische grens. Daar – in dat godvergeten gat – wil hij zich toch opnieuw in de kijker spelen van bondscoach Roberto Martinez, want bij The Great Old faalde hij omdat het niet klikte met Laszlo Bölöni. “Crazy. Ik kan er een boek over schrijven.”