Van Eetvelt hersteld van corona, Cobbaut nog eens onder het mes

Bij Anderlecht waren alle spelers coronavrij. Bij het bestuur was er recent wel een besmetting: CEO Karel Van Eetvelt (54) testte positief en was behoorlijk ziek. De kans dat Van Eetvelt de besmetting op de club opliep, is vrijwel nihil want de bestuurder werkte al een drietal weken van thuis. Hij is nu hersteld na een quarantaineperiode en opnieuw aan de slag via telewerk.