“Het begint steeds wranger te worden om net te doen alsof er niets aan de hand is en we met zijn allen naar een prettig EK toewerken”

Over een maand ziet de internationale voetbalkalender er als volgt uit: de Rode Duivels moeten drie weken lang in een klooster te Hasselt verblijven omdat Dries Mertens een Italiaanse papegaai achter zijn kop heeft gekrabd. Het Nederlandse elftal speelt zijn negende oefenwedstrijd tegen het tweede vrouwenteam van DKGFDSF omdat Frenkie de Jong zijn vriendin een coronamarmot cadeau heeft gegeven voor haar verjaardag. Ook het Duitse nationale elftal kan geen kant op omdat Julian Draxler heeft gezwaaid naar een heel lieve ezel, die later ook voor driekwart uit corona bleek te bestaan.