Ploegmaat van Lionel Messi is maanden out na vliegende horrortackle: “Zware klap”

Bayer Leverkusen zal het een hele tijd zonder middenvelder Exequiel Palacios moeten stellen. De 22-jarige Argentijnse international liep donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay (1-1) een breuk op in de rug.

Palacios viel al na een half uur uit na een vliegende tackle van Angel Romero, die daar overigens slechts geel voor kreeg. Hij werd meteen overgebracht naar een ziekenhuis in Buenos Aires. Daar zal hij nog een tijdje worden behandeld.

Más allá de la intención, este evidente topetazo -con doble rodillazo aéreo- contra Exequiel #Palacios es con uso desmedido de la fuerza contra un rival de espaldas.

El #VAR debió rever esta jugada y el juez debió EXPULSAR a Ángel Romero.#Eliminatorias pic.twitter.com/g66ywBbZVw — Pablo Lisotto (@plisotto) November 13, 2020

“Exequiel is in goede handen en onze artsen houden contact”, zegt de sportief directeur van Leverkusen, Simon Rolfes. “Voor ons, en zeker voor Exequiel, is een dit zware klap. We zullen hem allemaal ondersteunen zodat hij nog sterker kan terugkeren.”

Palacios werd in januari door Leverkusen voor 17 miljoen euro overgenomen van River Plate.