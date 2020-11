VRT weigert 12 miljoen euro te betalen aan Bart De Pauw

De VRT kreeg tot dit weekend de tijd om al dan niet in te gaan op de ingebrekestelling van Bart De Pauw. De televisiemaker vraagt een schadevergoeding van 12 miljoen euro voor de “karaktermoord” die de VRT op hem zou hebben gepleegd.

Maar de openbare omroep gaat daar niet op in. “De VRT betwist de integrale ingebrekestelling door Bart De Pauw. De rest is voer voor onze advocaten”, verklaarde woordvoerder Bob Vermeir vrijdag aan onze redactie. Het ziet er dus naar uit dat er een tweede proces rond Bart De Pauw komt.

De tv-maker werd begin dit jaar door de raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen na #MeToo-klachten. Maar los daarvan zal er dus ook een proces komen over de vraag of de VRT al dan niet een schadevergoeding moet betalen aan De Pauw. Die vindt dat hij onterecht enorm veel inkomensverlies heeft geleden. Volgens De Pauw werd zijn contract abrupt stopgezet door “twee twijfelachtige meldingen over beweringen van meer dan tien jaar geleden”.