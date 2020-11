Georges-Louis Bouchez (MR): “Voor een deel van de bevolking bestaan er geen gelijke kansen”

Georges-Louis Bouchez vindt dat de integratie van immigranten in België op niets is uitgedraaid. “Voor een deel van de bevolking bestaat de gelijkheid van kansen niet”, zegt de voorzitter van de Franstalige partij MR zaterdag in L’Echo.

Uit een recente studie van de Nationale Bank van België blijkt volgens Bouchez dat België één van de slechtste leerlingen is in Europa wat betreft de integratie van migranten op de arbeidsmarkt.

De voorzitter van de MR verwijst ook naar de Mohammed-cartoons. “Die zaak herinnert er ons aan dat een deel van de bevolking vindt dat ze minder goed behandeld wordt dan de rest, soms verkeerd, soms ook terecht. Als we geconfronteerd worden met radicalisme, zeggen wij bij de MR: we kunnen onze waarden niet opgeven, we moeten ze blijven verdedigen. Er is vrijheid, er is verantwoordelijkheid, maar er is ook gelijkheid van kansen. Voor deel van de bevolking is die gelijkheid van kansen geen realiteit”, aldus Bouchez.

“We zullen niet in staat zijn om een werkgelegenheidsgraad van 80 procent te halen, zoals de federale regering dat wil, als we mensen van buitenlandse afkomst niet beter op de arbeidsmarkt integreren. We moeten er daarom alles aan doen om discriminatie te bannen.”