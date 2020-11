Nigeria zal de interland tegen Sierra Leone niet snel vergeten. De Super Eagles stonden in de kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup na 29 minuten 4-0 voor, mede dankzij een doelpunt van Victor Osimhen (ex-Charleroi). Maar nadat de bezoekers voor de rust de goal van de hoop scoorden, zakten de Nigerianen in het slot als een kaartenhuisje in elkaar. Anderlecht-aanvaller Mustapha Bundu zette vlak voor de tijd de onwaarschijnlijke 4-4 op het scorebord.