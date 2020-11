Primeur in ons land: school legt mondmaskerplicht op voor kinderen vanaf zes jaar

In Courcelles, een gemeente in Henegouwen, moeten kinderen vanaf zes jaar voortaan een mondmasker dragen op school (themabeeld) Foto: Photo News

In Courcelles, een gemeente in Henegouwen, moet iedereen vanaf zes jaar een mondmasker dragen op school. Dat heeft het gemeentelijke college beslist en meldt Sudinfo. Het is de eerste keer in ons land dat een school de mondmaskerplicht invoert voor jongere kinderen.

Maandag gaan de scholen opnieuw open en kunnen - de meeste - kinderen opnieuw fysiek op de schoolbanken gaan zitten. Opnieuw zullen er strenge veiligheidsmaatregelen genomen worden om de verspreiding van het coronavirus zo gering mogelijk te maken. In het gemeentelijke college van Courcelles, in Henegouwen, wordt de schroef extra hard aangedraaid: daar moeten alle kinderen vanaf zes jaar verplicht een mondmasker dragen. Enkel tijdens de sportlessen moet het niet.

Momenteel geldt in Vlaanderen een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar op scholen. Leraren moeten altijd een mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas. Een face-shield is niet verboden, maar vervangt de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet. Als je een face-shield draagt, draag je dus ook een mondmasker.

De maatregel geldt ook voor andere scholen in de gemeente: ook de industriële school en de Muziekacademie verplichten het mondmasker voor de jongsten. In een brief werden alle ouders op de hoogte gesteld. Die reageren verdeeld op het nieuws.