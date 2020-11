Romelu Lukaku heeft de Italiaanse harten nu écht veroverd: “Er is een Inter mét hem en een Inter zonder hem”

Het is nu toch al een tijdje officieel: Italië is zot van Romelu Lukaku. De spits sierde deze week alweer de voorpagina van La Gazzetta dello Sport.

Toen de transfer van ‘Big Rom’ naar Inter bekend werd, werden er nog heel wat vragen gesteld bij de slaagkansen van de Rode Duivel in de defensief georiënteerde Serie A. Maar 41 doelpunten in 59 optredens voor de Nerazzurri later twijfelt niemand er nog aan: Lukaku is dé ster waar alles om draait in het team van Antonio Conte, die de spits koste wat het kost erbij wilde hebben.

“De cijfers spreken voor zich”, schrijft de befaamde roze sportkrant. “En de fans, die worden meegesleept door de Belgische aanvaller. Inter heeft Lukaku nodig.”

De Italiaanse topclub moest Lukaku een paar wedstrijden missen door een probleem aan de adductoren. In zijn afwezigheid werd er verloren van Real Madrid in de Champions League en gelijkgespeeld tegen Parma in de Serie A. Sinds begin oktober wonnen Conte en co overigens slechts één wedstrijd, tegen Genoa. Een grote teleurstelling voor de brandend ambitieuze Milanezen, die eindelijk nog eens een prijs willen pakken.

“Zonder Lukaku had Inter geen referentiepunt in de aanval”, klinkt het. “Zijn terugkeer, volgende zondag tegen Torino, is cruciaal om Inter weer op het winnende pad te krijgen. Lukaku zal spelen voor de Rode Duivels tegen Engeland en Denemarken in de Nations League. In de oefenpartij tegen Zwitserland speelde hij, zoals beloofd, niet. Lukaku is te belangrijk voor Inter.”

“Van de eerste zeven wedstrijden met de Nerazzurri miste Lukaku er geen één en scoorde hij zeven van de vijftien doelpunten voor zijn club. Met de Belg op het veld is het gemiddelde goals per wedstrijd 2,1. Zonder hem zakt dat gemiddelde naar 1,7. Conte deed er dus goed aan om ​​een type speler zoals Lukaku te eisen.”