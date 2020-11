De populaire gamekoffer van Michy Batshuayi en andere topvoetballers werd gemaakt door… een Nederlander

Amsterdammer Kai Heerings (30) is een leuke maar bescheiden voetballer. En toch kan de verdediger van eerste divisieclub MVV zomaar een telefoontje verwachten van Sergio Aguero of Max Verstappen. Dat heeft hij te danken aan de gamekoffer, die hij samen met schoonbroer Jens van Zonneveld bedacht.

Heerings maakte in de aanloop naar de Limburgse derby tegen Roda JC graag tijd voor een interview. “Blij om weer in Nederland te zijn”, vertelt Kai, die vorig seizoen voor NorthEast United in India speelde ...