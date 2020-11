Net over de grens lijkt corona niet te bestaan: uitgangsbuurt in Luxemburg loopt vol

Tijdens de herfstvakantie trokken heel wat mensen richting de buurlanden om te ontsnappen aan de veiligheidsmaatregelen in België. Net over de grens is het immers wel mogelijk om te winkelen en zelfs te gaan eten. Vooral in Luxemburg lijkt corona soms ver weg. Onze reporter zag hoe de uitgaansbuurt er volstroomde.

Luxemburg staat al sinds ruim een week helemaal bovenaan de ranglijst van Europese landen met de hoogste incidentie (meer dan 1.400 besmettingen per 100.000 inwoners), maar in een uitgaansbuurt net over de grens valt daar weinig van te merken. Er geldt wel degelijk een avondklok in Luxemburg: tussen 23 uur en 6 uur mag niemand er zonder geldige reden de straat op, maar ook de lokale horeca sluiten pas om 23 uur de deuren. In de winkelstraat is een mondmasker niet verplicht en ook een veilige afstand kan niet bewaard worden. “Het lijkt wel een mierennest”, aldus onze reporter ter plaatse.