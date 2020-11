Wanneer Janneke echt tegen Mieke voetbalt: twee slechtste Europese landen clashen (maar de ene is wel in bloedvorm)

De Nations League. Er zijn voor- en tegenstanders. Maar het geeft vooral kleinere voetballanden wel de kans om eens te winnen. Zoals San Marino en Gibraltar.

Op de FIFA-ranking staan deze twee als laagst gerangschikt van alle Europese landen. Gibraltar is 195ste, San Marino zelfs pas 210de. Wanneer beide landen elkaar zaterdagmiddag ontmoeten in het San Marino Stadium spelen de twee kneusjes van Europa dus tegen elkaar.

Het verhaal van San Marino is bekend. Slechts één keer konden de Italiaanse amateurs winnen, in 2004 met 1-0 tegen Liechtenstein. Daarnaast pakten ze vijf keer een gelijkspel: twee keer tegen Liechtenstein, één keer tegen Letland, Estland en Turkije. Amper 24 keer kon San Marino scoren, terwijl ze 730 doelpunten incasseerden in 173 wedstrijden.

Foto: REUTERS

Dat vergaat het Gibraltar eigenlijk een pak beter. Het land richtte al in 1993 een nationale ploeg op, maar pas in 2016 werd het officieel lid van de FIFA. Het verloor vervolgens alle EK- en WK-kwalificatiewedstrijden die het speelde. Het scoorde vijf keer en kreeg 87 goals binnen. Maar in de Nations League bloeide Gibraltar helemaal open. Er werd zowaar twee keer gewonnen in 2018, tegen Armenië (0-1) en tegen Liechtenstein (2-1). En ook dit jaar boekte het twee zeges: tegen Liechtenstein (0-1) en San Marino (1-0). Eerder werden ook oefenwedstrijden gewonnen tegen Malta (1-0) en Letland (1-0), plus drie keer gelijkgespeeld waaronder tegen Slovakije (0-0).

Gibraltar heeft zich dus op korte termijn voorbij San Marino gevoetbald. Afwachten of topschutter Lee Casciaro (39) zaterdag opnieuw kan toeslaan.