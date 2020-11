Winteropvang voor Antwerpse daklozen start twee weken vroeger

De winteropvang die de stad Antwerpen organiseert voor dak- en thuislozen gaat zondag al van start, twee weken vroeger dan gebruikelijk. Het aantal opvangplaatsen stijgt door die maatregel met 87 stuks naar 271. 35 van de extra plaatsen zijn op maat van gezinnen en 25 voor daklozen met een zwakke gezondheid.

Het is niet de eerste keer dat de Antwerpse winteropvang al vroeger van start gaat, maar vroeger gebeurde dat voornamelijk omwille van de weersomstandigheden. Schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) wil de extra opvang nu structureel vroeger laten beginnen. Ook de komende jaren zal de winteropvang dus in principe al half november starten. “Zo zorgen we voor meer duidelijkheid bij medewerkers en klanten”, stelt Meeuws. “Ook in november kan het ‘s nachts stevig koud worden.”

De daklozenopvang zag er dit jaar sowieso al anders uit door de coronacrisis. De stad zorgde al onder meer voor ontdubbelde slaapzalen, extra dagopvang en slaapplaatsen, nieuwe lockers en sanitaire voorziening. Er kwamen ook een aanvullende opvang voor daklozen met een zwakke gezondheid en quarantainekamers met zorg op maat voor daklozen die besmet zijn door het coronavirus of hun testresultaat afwachten. Dat aanbod blijft behouden tijdens de winteropvang.

De vroegere opstart van de winteropvang gebeurt in nauw overleg met de andere grootsteden, laat Meeuws nog weten.