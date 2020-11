AC Milan-coach Stefano Pioli test positief op coronavirus

AC Milan-coach Stefano Pioli (55) heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de club van Alexis Saelemaekers zaterdag bekendgemaakt.

De coach van de Rossoneri legde zaterdagochtend een sneltest af. Pioli vertoont geen symptomen. Hij is in thuisisolatie gegaan. De zaterdag geplande trainingssessie is geannuleerd.

AC Milan meldt verder dat alle andere stafleden en de spelers negatief hebben getest. De trainingen worden vanaf maandag zonder Pioli hernomen, “onder voorbehoud van de controles voorzien in het federale protocol”. AC Milan gaat op zondag 22 november op bezoek bij Napoli op de achtste speeldag in de Serie A. De Milanezen zijn koploper met 17 op 21.