Uitstekend nieuws: alle Rode Duivels testen negatief bij laatste coronatests

De Rode Duivels hebben zaterdag goed nieuws ontvangen. Bij de laatste coronatests testten alle spelers opnieuw negatief. Dat bevestigde Stefan Van Loock, de woordvoerder van de Duivels, aan Belga. Bondscoach Roberto Martinez kan zo zondagavond (om 20u45) voor het cruciale duel in de Nations League tegen Engeland op zijn volledige kern rekenen.

Eerder moesten kapitein Eden Hazard en doelman Thomas Kaminski al forfait geven na een positieve coronatest. Na de positieve test van Kaminski afgelopen dinsdag was het even nagelbijten voor de rest van de selectie, want de doelman van Blackburn Rovers had met de groep getraind.

Voorts is het voor de bondscoach afwachten of Romelu Lukaku fit raakt voor het duel met Engeland. Lukaku sloot donderdag aan bij de groep, maar trainde tot dusver enkel individueel. Ook Dedryck Boyata, Leander Dendoncker en Jérémy Doku zijn twijfelachtig. Kevin De Bruyne, die donderdag ook individueel trainde, deed vrijdag wel aan de groepstraining mee, net als doelman Thibaut Courtois, die pas donderdagavond de groep vervoegde.