Meer dan 2.300 Armeense soldaten omgekomen in Nagorno-Karabach

Bij de gevechten in de regio Nagorno-Karabach zijn al meer dan 2.300 Armeense soldaten omgekomen. Dat meldt Armenië zaterdag.

“Momenteel zijn er 2.317 lichamen van gesneuvelde soldaten, waaronder ook niet-geïdentificeerde, bij de dienst forensisch onderzoek”, verklaart een woordvoerder van het Armeense ministerie van Volksgezondheid op Facebook. Dat zijn bijna duizend doden meer dan in een eerdere verklaring van de regering over het aantal omgekomen Armeense militairen.

Azerbeidzjan communiceerde nog niet over het aantal gesneuvelde soldaten. Wel meldde het land 93 dodelijke slachtoffers onder burgers.

Armenië en Azerbeidzjan hebben eerder deze week onder Russische bemiddeling een akkoord bereikt om de gevechten in Nagorno-Karabach te stoppen. Volgens de voorwaarden van de deal mag Azerbeidzjan de controle behouden in bepaalde gebieden en zullen de Armeniërs ook andere door de Azeri’s ingenomen districten afgeven.

De overeenkomst wordt in Armenië slecht onthaald. In de hoofdstad Jerevan braken onlusten uit en werden het regeringsgebouw en het parlement bestormd.

Nagorno-Karabach is een bergachtig gebied met een overwegend Armeense bevolking dat zich in de jaren 90 afscheidde van Azerbeidzjan na een oorlog die 30.000 levens eiste en honderdduizenden mensen dakloos maakte. De onafhankelijkheid van de regio, economisch en militair gesteund door Armenië, is niet erkend door de internationale gemeenschap.

Sinds 27 september laaiden de gevechten opnieuw op, met meer dan duizenden doden en tienduizenden ontheemden als gevolg. Azerbeidzjan kon daarbij rekenen op de steun van Turkije, Armenië op die van Rusland.