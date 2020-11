Zondag moeten de Rode Duivels alweer vol aan de bak tegen Engeland in de Nations League. Sommige spelers lopen daarbij ook enkele collega’s uit de Engelse Premier League tegen het lijf. Maar wat weet u eigenlijk over onze (ex-)internationls uit de bekendste competitie ter wereld? Tijd voor een korte bevraging. Veel succes!

Kan u alle 12 huidige Rode Duivels die momenteel actief zijn in de Premier League opnoemen?

Hoeveel Belgen waren er reeds actief in de Premier League sinds de oprichting in zijn huidige vorm in 1992-1993?

Wie van deze (ex-)Rode Duivels speelde nooit voor Aston Villa?

Welk Premier League-team kent het hoogste aantal Belgische doelpunten?

Welke van deze (voormalige) Premier League-spelers werd ooit al opgeroepen voor de Rode Duivels?

Sommigen speelden slechts enkele minuten, anderen waren onbetwiste sterkhouder. Welke zeven Belgen kroonden zich tot landskampioen in de Premier League?

Welke van deze Rode Duivels scoorde NIET bij zijn Premier League-debuut?

Wie Belg speelde tot nu toe de meeste wedstrijden in de Premier League?

Welke huidige Belgische caoch uit de Jupiler Pro League was ooit zelf nog acitef in de Premier League?

Wie scoorde het (voorlopig) laatste Belgische doelpunt in de Premier League dit seizoen?