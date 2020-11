Duurste duif ooit komt uit Antwerpen: al 1,32 miljoen geboden en bedrag kan nog oplopen

Berlaar - Met duivensport valt geld te verdienen. Dat bewijst New Kim, een duif die straks onder de veilinghamer gaat voor meer dan 1,32 miljoen euro. Ze is daarmee de duurste duif in Europa. Opvallend: ze komt uit het Antwerpse Berlaar.

Grootte: gemiddeld. Dikte: normaal. Kweekpluimpjes: rond, medium. Voor de niet-kenners klinkt het niet spectaculair, maar New Kim is wel degelijk een veelbelovend exemplaar. Ze is de grootste klepper van de 76-jarige Gaston Van De Wouwer, een topkweker uit Berlare die het - omwille van gezondheidsredenen - voor bekeken houdt met zijn meer dan 400 duiven. Zijn zoon Kurt kent de kneepjes van het vak maar ziet de opvolging niet zitten, en dus worden alle duiven van ‘Hok Van De Wouwer’ straks verkocht. Dat gebeurt via PIPA, een wereldwijd bekende veilingwebsite voor duiven, ontwikkeld door de Vlaming Nikolaas Gyselbrecht.

De verkoop van Gastons duiven wordt zondagmiddag afgerond, maar de kans is groot dat de biedingen op New Kim de komende uren nog verder oplopen. Momenteel staat het hoogste bod op de naam van ‘Hitman’, de schuilnaam van de Chinese miljardair Guo Weicheng. Hij wil New Kim laten paren met zijn doffer, een mannelijke duif, en wil daar alvast 1,32 miljoen euro voor neertellen. Het is afwachten of zijn concurrenten nog met een hoger bod komen.

Zelf gaf De Wouwer nooit veel geld uit aan het inkopen van duiven. Hij ruilde met andere duivenkwekers en ging bedachtzaam aan het kruisen, zo verklaart hij zijn eigen succes. In afwachting van haar verkoop, zit New Kim veilig opgeborgen in haar luxetil.