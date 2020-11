Trainer verklapt “geheim” van op record jagende Ronaldo, die indruk maakt bij Usain Bolt: “Cristiano is sneller dan ik”

Europees kampioen Portugal krijgt zaterdagavond wereldkampioen Frankrijk over de vloer voor een regelrechte topper in de Nations League. Een nieuwe kans voor Cristiano Ronaldo om zijn doelpuntentotaal aan te dikken.

De Portugezen waren eerder deze week met 7-0 veel te sterk voor Andorra, een wedstrijd waarin Ronaldo zijn 746ste doelpunt scoorde en de legendarische Puskas evenaarde. CR7 zit intussen ook aan 102 internationale doelpunten. Het record staat met 109 goals op naam van Ali Daei.

Cristiano Ronaldo is averaging a goal a game for Portugal since turning 30 🤯 pic.twitter.com/juc3oTQFua — ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2020

Ronaldo blijft aan de lopende band scoren, hoe kan dat toch? “Hij kan doorgaan tot z’n 41ste” vertelt Mick Clegg aan La Gazzetta dello Sport. Clegg was de fitnesscoach van Manchester United ten tijde van Alex Ferguson en werkte dus jarenlang met de Portugees. “Voor Ronaldo was Ryan Giggs de beste atleet als het aankwam op werken aan je lichaam. Hij was de sterkste en was het meeste bezig met details. Als Giggs tot z’n 40ste kon spelen, kan Ronaldo tot z’n 41ste voetballen.”

Obsessie

Maar volgens Clegg is CR7 dus nog net iets straffer dan de Man United-legende. “Cristiano was de enige die nog verder ging dan de standaard die Giggs had neergezet. Ronaldo gaat meer doelpunten scoren dan Josef Bican (die 805 keer scoorde in z’n carrière, red.). Ronaldo zal zijn manier van spelen altijd aanpassen, net als zijn rol misschien op termijn. Dat deed Giggs ook. Hij zal altijd aan de top blijven omdat hij geobsedeerd is om de beste ooit te worden. Hij traint veel, hij recupereert en slaapt genoeg, hij heeft een eigen kok en hij weet hoe hij stress moet vermijden. Ronaldo heeft oog voor detail, dat is zijn geheim.”

Cristiano Ronaldo maakt indruk op zowat Jan en alleman, maar blijkbaar ook op de groten der aarde. “Zonder twijfel: Cristiano is sneller dan mij op dit moment”, geeft atletieklegende Usain Bolt toe in een interview met Marca. “Hij blijft elke dag hard werken, hij is een superatleet. Ronaldo staat altijd aan de top, werkt enorm hard en is altijd gefocust. Ja, hij is op dit moment echt sneller dan ik.”