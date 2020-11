“Boris Johnson verbiedt verkoop nieuwe benzine- en dieselwagens vanaf 2030”

Het Verenigd Koninkrijk zal het geplande verbod op nieuwe diesel- en benzinewagens vervroegen naar 2030. Dat meldt de ‘Financial Times’ zaterdag. Doel van de regering is om het gebruik van elektrische wagens te promoten.

Premier Boris Johnson vervroegde eerder het verbod van 2040 naar 2035. Die datum zal nog met vijf jaar vervroegd worden. Volgens de Financial Times zal de premier dat volgende week officieel aankondigen. Het verbod zou niet gelden voor sommige hybride wagens. Zij kunnen in omloop worden gebracht tot 2035.

De beslissing maakt deel uit van een reeks initiatieven voor het klimaat.

Volgens de autosector is er een aanzienlijke financiering voor infrastructuur nodig om de bevolking te overtuigen over te schakelen op de nieuwe technologie. Zeker omdat elektrische wagens duurder zijn dan benzine- of dieselmodellen. Er wordt verwacht dat de regering vanaf volgend jaar 500 miljoen pond zal investeren voor de uitrol van laadpalen en andere infrastructuur.