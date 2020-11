Engelse bondscoach Southgate voor clash: “Immens respect voor de Rode Duivels, maar we moeten ze kloppen”

De Engelse bondscoach Gareth Southgate is geen lachebek maar hij verscheen wel met een brede glimlach op zijn gezicht voor de laatste training.

“Geen extra positieve gevallen, dat is al een enorm succes tegenwoordig”, zei Southgate. “Elk team heeft daar problemen mee. Dat het bij ons hierbij blijft, maakt me heel blij.”

Engeland heeft een punt minder dan de Rode Duivels, die leider zijn in de groep.

“Om weer op die eindronde voor de Nations League te geraken, moeten we tegen België en IJsland zes op zes halen”, aldus de bondscoach van de Three Lions. “Dat wordt moeilijk maar niet onmogelijk. Dat hebben we bewezen op Wembley vorige maand. Toen hebben we nog eens gezien hoe sterk België is. Twee nederlagen in de jongste 28 wedstrijden, dat is ronduit indrukwekkend. Maar we willen de beste van de wereld worden, dan mag je geen schrik hebben van die teams. Mijn respect voor België is immens, maar we moeten ze kloppen. Daarvoor hebben we een perfecte match nodig, met en zonder de bal. Trouwens, wij mogen ook niet klagen. We kregen maar twee tegengoals binnen in de negen jongste wedstrijden. Het is niet makkelijk te scoren tegen ons.”

Foto: Photo News

Harry Kane, de superspits van de Engelsen, speelt zondag zijn 50ste interland. Een vergelijking met Romelu Lukaku dringt zich op.

“Ze behoren beiden tot de topspitsen in de wereld. Toch zijn het verschillende types. Ik zou niet graag een tegenstander hebben als Harry Kane maar ook niet Lukaku. We moeten hem in de organisatie opvangen. Het is moeilijk tegen Lukaku te spelen maar onze verdedigers kunnen van zo’n duels veel leren. Laten we het evenwel niet alleen over Lukaku hebben. Rondom hem staat ook heel veel kwaliteit.”