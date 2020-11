19-jarige verdachte aangehouden voor gewelddadige home invasion in Zottegem

Zottegem / Leeuwergem - In het dossier van de brutale home invasion van 20 oktober in de Zottegemse deelgemeente Leeuwergem, kon het parket een 19-jarige dader aanhouden. De onderzoeksrechter verlengde de aanhouding van de man alvast met een maand.

“Donderdag werd ik op de hoogte gebracht dat het parket een 19-jarige man heeft aangehouden die betrokken was bij de brutale home invasion”, bevestigt meester Jeroen D’hondt van het Aalsterse kantoor ADV Law, dat de slachtoffers vertegenwoordigt.

Meester Jeroen D’hondt vertegenwoordigt de slachtoffers van de brutale home-invasion. Foto: rr

Volgens D’hondt was informatie van zijn cliënten die leidde tot de aanhouding van een van de mogelijke daders. Het jonge koppeltje in kwestie is nog altijd zwaar getraumatiseerd door de gebeurtenis.

“Ze willen zo snel mogelijk verhuizen. Nog steeds zien ze de beelden terug en die roepen veel angst op. Hoe zou je zelf zijn: de dader kwam ongemaskerd binnen en begon onmiddellijk te schieten. Hij riep dat hij geld en de autosleutels wou. De man deze huizes riep nog naar zijn vriendin dat ze naar boven moest vluchten. Daar verschanste ze zich op de badkamer. Kort daarna richtte de dader zijn wapen op de borst van de man en schiet. De kogel vloog net naast het hart door zijn lichaam. Het slachtoffer roept dat hij geraakt is. Even later hoorde de vrouw voetstappen op de trap. Zij dacht dat de dader haar nu kwam vermoorden en stond doodsangsten uit. Gelukkig bleek het een vriend des huizes die haar kwam bevrijden. Beneden vond ze haar vriend in een plas bloed.”

De man heeft het voorval als bij wonder overleefd. Los van de psychische gevolgen zal hij er wellicht geen blijvende letsels aan overhouden. Wel staat hem een lange herstelperiode te wachten. “Hij is echt door het oog van de naald gekropen. Mentaal leeft het koppel in permanente angst. De vrouw durft zelfs haar hondje ’s avonds niet meer uit te laten.”

Volgens D’hondt zijn zijn cliënten opgelucht dat er eindelijk iemand werd aangehouden. Zelf konden ze er niet bij wie hen zo iets wou aandoen. “Ze leven met niemand in onmin. Het is een jong koppel dat aan het begin van hun gezinsleven stond.”

”De dader riep onmiddellijk om geld en de autosleutel van de relatief nieuwe BMW.” Foto: edp

Voorlopig is er niet meer informatie over de dader.