Vanaf zondag ophokplicht voor alle pluimvee: komen er boetes voor wie kippen toch laat scharrelen? En mag je hun eitjes nog wel eten?

Vanaf 15 november moet alle pluimvee opgehokt worden omdat de vogelgriep circuleert in ons land. Dus ook de kippen die bij particulieren in de tuin scharrelen. Maar wat als je dat niet doet? Komen er controles met hoge boetes? Mogen we dan nog van de eitjes eten? En wat met de eenden, fazanten, duiven of eenden? Ook op hok?