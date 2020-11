Nederlandse presentator drinkt infectiemiddel live op tv: “Ik ben helemaal safe!”

De Nederlandse presentator Beau van Erven Dorens heeft vrijdag wel heel opvallende televisie gemaakt. Nadat Heleen van Royen geëmotioneerd over de begrafenissen van haar ouders vertelde, besloot hij meelevend haar hand vast te pakken. Een gebaar dat - hoe lief ook - in tijden van corona uit den boze is. Er kwam dan ook al snel desinfectiemiddel op tafel, maar in plaats van enkel zijn handen te wassen, besloot Beau het goedje ook te drinken.

Beau is gedesinfecteerd. Van buiten én van binnen... Tip: do not try this at home. #BEAU pic.twitter.com/dfBYLCghm4 — BEAU (@BeauRTL) November 13, 2020

“Beau is gedesinfecteerd. Van buiten én van binnen... Do not try this at home”, staat te lezen bij het fragment dat door Beau op Instagram werd gedeeld. Direct nadat Beau en Heleen elkaar hadden aangeraakt, smeerden beiden hun handen in met een desinfectiegel. Beau besloot er nog een schepje bovenop te doen en smeerde vervolgens zelfs zijn haar in en wreef daarna over zijn gezicht. “Nu zit je aan je gezicht!”, stelt Heleen dan ook. ”Ja, maar ik doe het met allemaal goed spul”, reageert Beau waarna hij een dikke klodder gel op zijn gezicht spuit.

“Doe normaal”

Hoewel zijn gasten geschrokken reageren, merkt Ruben Nicolai op dat Beau zijn vinger in zijn mond had gedaan. Een opmerking die hij beter niet had kunnen maken, want Beau besluit daarop de gel in zijn mond te spuiten. “Oh, dit kan best wel een chemische reactie opleveren”, concludeert Beau nadat hij de gel heeft doorgeslikt. Terwijl zijn gasten roepen dat hij normaal moet doen en de gel weg moet doen, is er volgens Beau niets aan de hand. “Ik ben helemaal safe! Ik ben helemaal gezond!”, meent hij.

Kijkers reageerden op sociale media massaal op het bizarre voorval. Waar velen hem complimenteren voor het feit dat hij Heleen wilde troosten, wordt hij ook voor gek verklaard dat hij het desinfectiemiddel dronk.