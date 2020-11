Vresse-sur-Semois heeft slechtste coronacijfers van het land, maar burgemeester valt uit de lucht: “De situatie is hier onder controle”

Vresse-sur-Semois bengelt helemaal boven aan de lijst van meest besmette gemeenten. In de Waalse gemeente zijn er 3.645 besmettingen per 100.000 inwoners geteld, meer dan Luik en het zwaar getroffen Sambreville, en daarmee is het de slechtste gemeente van het land. Maar de burgemeester valt uit de lucht: “De situatie is hier onder controle”, zegt Arnaud Allard aan de kranten van Sudpresse.

Uit de dagelijkse update van Sciensano bleek vrijdagochtend plots dat Vresse Sur Semois het heel slecht doet. De incidentie is er in de kleine gemeente het hoogst van het hele land. 3,65 per 100 inwoners raakte er de laatste 14 dagen besmet met het coronavirus. Het hoogste cijfer uit de ruime regio, en blijkbaar ook in het hele land. In absolute cijfers telt de gemeente 94 besmettingen op een totaal van zo’n 2.600 inwoners.

“Ik ben helemaal niet op de hoogte van deze cijfers”, zegt Arnaud Allard. “Ik kan u verzekeren dat het hier kalm is en dat de situatie onder controle is.” De burgemeester zegt andere cijfers te gebruiken, afkomstig van AViQ, een regionaal bureau dat de statistieken ook opvolgt. “Het zijn héél precieze cijfers, die we dagelijks binnenkrijgen, en daaruit kunnen we een duidelijk beeld opmaken voor onze gemeente. Op basis van die gegevens kunnen we hotspots lokaliseren. Volgens de cijfers hadden we rond half oktober wel een piek, maar de aantallen zijn sindsdien in dalende lijn.”

Maar volgens Sciensano waren er op vrijdag 13 november zelfs 171 gevallen geteld: “Ik kan u verzekeren dat dat niet zo is”, verklaarde de burgemeester.