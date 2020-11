Nederlandse christenen woedend om grap in Sinterklaasjournaal: “Zwarte Piet is taboe, maar ons bespotten mag”

In Nederland is ophef ontstaan over een grap in het Sinterklaasjournaal. Christenen zijn boos omdat het populaire kinderprogramma de kruisdood van Jezus zou hebben bespot. “Er is sprake van selectieve empathie”, klinkt het verontwaardigd.

In het programma doorkruisen verslaggevers het land om de ”voorbereidingen” van het Sinterklaasfeest in beeld te brengen. Afgelopen woensdag was het fictieve Zuid-Limburgs dorpje Kruisigem aan de beurt. Volgens verontwaardigde kijkers een verwijzing naar de woorden ’Kruisig Hem’. Het naambord staat pal naast een beeld van de gekruisigde Jezus.

Beladen term

’Kruisig Hem’ is een voor christenen beladen term uit de lijdensevangelie waarmee het doodsvonnis van Jezus Christus in de nacht voor zijn kruisiging bij stadhouder Pontius Pilatus werd getekend. De programmamakers zouden zich volgens boze kijkers schuldig maken aan selectieve empathie. “Terwijl Zwarte Piet vermeden moet worden, gaat de omroep NTR nota bene in een kinderprogramma christenen op het diepst kwetsen”, schrijft de christelijke ondernemer Cor Verkade op Twitter. “Terecht rekening houden met donkere mensen en een bord voor je kop als het om christenen gaat”, meent de Amersfoortse predikant Roel Kelder.

Christen-bashen

De kruisiging van Jezus Christus is volgens Verkade ’de diepste kern’ van het christelijk geloof en daarom vindt hij dat het Sinterklaasjournaal zich schuldig maakt aan ’christen-bashen’. “Een misplaatste grap kunnen we hebben, maar als er expliciet gespot wordt met de kruisiging van de Here Jezus, gaat dat bij ons over de grens”, schrijft hoofddocent Dolf te Velde van de Theologische Universiteit in Kampen die daarom “tot groot verdriet van zijn kinderen”, heeft besloten het programma te boycotten.

WTF.



Lekker christenen belachelijk maken hiermee.

Walgelijk, echt Walgelijk.



Kruisigem. Serieus?



Ik kijk dit dus echt nooit meer! pic.twitter.com/nlxsDHiwam — Els (@Els_rechts) November 14, 2020

Zelfs het Reformatorisch Dagblad – waarvan een deel van de lezers niet erg enthousiast is over het Roomse Sinterklaasfeest én televisie – besteedde aandacht aan de kwestie rond Het Sinterklaasjournaal.

Niet de bedoeling om te kwetsen

De vragen of Kruisigem een verwijzing is naar ‘Kruisig Hem’ en of het naambord doelbewust naast een Christusbeeld is geplaatst en het beeld zelf door het programma is aangekocht, beantwoordt de NTR niet. De omroep meldt dat het over het verhaal in het Sinterklaasjournaal “nooit iets vertelt”.

In een algemene verklaring staat dat “het beslist niet de bedoeling is om mensen te kwetsen”. ”De grappen sluiten soms aan bij de locatie, in dit geval een Limburgs dorp waar een carnavalswagen in de vorm van een stoomboot werd opgetuigd voor Sinterklaas”, schrijft een woordvoerder. “Wie het programma kent, weet dat we al twintig jaar grappen maken over alles en iedereen. Inclusief onszelf.”

Dat Zwarte Piet moest wijken voor de roetveegpiet is terecht, klinkt het op Twitter, maar christenen vragen zich wel af waarom Het Sinterklaasjournaal volgens hen geen rekening houdt met hun gevoelens.

“Wat ons betreft mag het schuren”

Op de vraag hoe de kwestie rijmt met de ambitie een “inclusief” kinderprogramma te zijn, zegt de omroep het volgende: “Over humor valt te twisten, dat blijkt maar weer eens. Wat ons betreft mag het schuren, maar het is nooit de bedoeling om mensen te kwetsen. Het Sinterklaasjournaal wil er het liefst voor iedereen zijn. We volgen daarom zo veel mogelijk de maatschappelijke ontwikkelingen en proberen rekening te houden met wat er leeft. Kritiek en complimenten nemen we altijd mee in de evaluatie. Zoals we dat de afgelopen jaren ook steeds hebben gedaan.”